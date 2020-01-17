Tata Steel Chess. Даниил Дубов обыграл соотечественника Владислава Артемьева

В голландском городке Вейк-ан-Зее продолжается крупный шахматный турнир Tata Steel Chess, в котором принимает участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и три гроссмейстера из России. Лучший из наших Даниил Дубов выиграл партию 6-го тура у соотечественника Владислава Артемьева и делит места с 3-го по 5-е.

У Дубова пока лучший результат среди россиян и он входит в группу преследования лидеров. В 6-м туре также одержал победу один из хозяев турнира Аниш Гири, переигравший Владислава Ковалева из Белоруссии, остальные партии завершились вничью.

Лидерство сохранили Уэсли Со (США) и Алиреза Фиружа (Иран). У них по 4 очка. Дубов вместе с Фабиано Каруаной (США) и голландцем Йорденом ван Форестом имеют по 3,5 очка. Артемьев набрал 3 балла и делит 6-11-е места с рядом шахматистов, включая Карлсена. У нашего Никиты Витюгова 2,5 очка и 12-е место.