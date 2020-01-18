Мини-футбол. Футзалисты КПРФ потеряли очки в игре с "НорНикелем"

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) стартовали матчи 11-го тура Суперлиги. "Норильский Никель" на домашней арене принимал футзалистов КПРФ и сумел отобрать очки у одного из фаворитов первенства. Первый матч "коммунисты" выиграли со счетом 4:1, а во втором зафиксирована ничья – 4:4.

Самарское "Динамо" принимало лидеров чемпионата страны из "Газпрома-Югры". Гости сумели добиться успеха в обоих матчах – 2:0 и 4:2. Газпромовцы лидируют, набрав 44 очка. КПРФ притормозил, но пока второй (36 очков), в шестерку лучших также входят "Синара" (33 очка), "Тюмень" и "Динамо-Самара" (по 28) и "НорНикель" (24).