Взрывной футбол на Кипре: в автомобиль одного из судей заложили бомбу

Чемпионат Кипра по футболу остановлен из-за чрезвычайного происшествия: под автомобиль одного из арбитров, обслуживающих матчи, была заложена бомба. Сам рефери чудом не пострадал, но машине причинены серьезные повреждения. Федерация футбола отреагировала приостановкой всех матчей.

Автомобиль 33-летнего судьи Андреаса Константино был заминирован на стоянке дома арбитра, сообщает издание FutbolArena.Com. По сообщению правоохранителей Кипра, неизвестные злоумышленники заложили бомбу в машину и немедленно уехали. После взрыва автомобиль получил серьезные повреждения.

Как считают эксперты, этот инцидент стал очередным свидетельством непростой ситуации в островном футболе. Ранее футбольный клуб "Омония" из Никосии на своем официальном сайте сообщил, что коррупция и жалобы на несправедливые решения становятся все более распространенными в футболе Кипра.

Руководство "Омонии" считает, что в исход некоторых матчей вмешались предвзятые арбитры, которые, возможно, были подкуплены: "Мы все должны остановиться. И мы больше не будем молчать. На следующей неделе клуб намерен обратиться в УЕФА и ФИФА. У нас достаточно улик".