Умер один из самых маленьких людей в мире: его рост составлял 67 сантиметров

В 27 лет умер Хагендра Тапа Магар, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький человек в мире. Его рост составлял 67,08 сантиметра.

В 2010 году жителя Непала признали самым маленьком человеком в мире, пока его не обогнал филиппинец Джунри Балуинг с ростом около 60 сантиметров. Когда родился Хагендра Тапа Магар, он мог уместиться на ладони.

О смерти человека-карлика сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. По словам друзей, в последнее время Хагендра имел проблемы с сердцем, а также страдал астмой и пневмонией. Его поместили в одну из больниц Непала в четверг, 16 января. Уже на следующий день в пятницу, 17 января, в 15:00 по местному времени Магара не стало.

Хагендра Тапа Магар любил проводить время в семейном магазине, кататься на мотоцикле со своим братом. В 2011 году житель Непала был назначен послом доброй воли в сфере туризма.

В 2008 году на канале Channel 4 вышел документальный фильм "Я и самый маленький человек в мире" с участием Магара.