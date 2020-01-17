Меркель поздравила Мишустина

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность премьер-министра РФ и выразила заинтересованность в развитии отношений с Россией.

Как передает "Интерфакс", руководитель немецкого правительства в поздравительной телеграмме подчеркнула, что фундамент отношений между Германией и Россией составляют исторически развивавшиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи. Меркель отметила, что ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этой основе развивать с полной ответственностью эти отношения и дальше.

15 января 2020 года Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра в связи с отставкой правительства Дмитрия Медведева. 16 января Госдума утвердила 383 голосами кандидатуру Мишустина на должность председателя кабинета министров страны.