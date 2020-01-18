Баскетбольная Евролига. "Зенит" дома уступил "Валенсии"

В континентальной баскетбольной Евролиге завершаются матчи 20-го тура регулярного чемпионата. Питерский "Зенит" на домашней арене принимал испанскую "Валенсию". "Сине-бело-голубые" не смогли одержать седьмую победу и уйти с последнего места в таблице. Гости выиграли со счетом 86:81.

Матч получился крайне нервным. Гости с первых минут обозначили свое звание фаворита и повели уже после стартовой четверти – 20:16. Во втором отрезке игры "Зенит", казалось, стабилизировал ситуацию, не дав валенсианцам создать отрыв и уступая те же самые "-4" – 42:46.

Однако испанцы просто блестяще провели после перерыва третью четверть, создав решающий задел для будущей победы – 17:9 и 63:51. В последней четверти питерцы бросились в погоню, которая частично удалась: они сократили счет до "-5", но на большее им не хватило времени.

Лучшими в составе "Зенита" были Альбиси (18 очков), Зубкво (13) и Айверсон (8 очков и 7 подборов). Клуб из Санкт-Петербурга делит 15-18-е места в таблице с тремя другими аутсайдерами Евролиги, одержав 6 побед и потерпев 14 поражений. У "Валенсии" это соотношение чуть лучше (10:10) и испанцы занимают 8-е место, последнее из дающих право сыграть в плей-офф.