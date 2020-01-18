Стрельба в штате Юта: четыре человека погибли, один ранен

В штате Юта, расположенном на западе США, в результате стрельбы погибли четыре человека. Такие данные сообщил телеканал CNN, ссылаясь на правоохранителей.

Как уточняется, стрельба произошла в доме в городе Грантсвилл ночью в пятницу, 17 января. В процессе стрельбы еще один человек получил ранения. Сейчас он находится в больнице, передает РИА Новости.

По данным полиции, подозреваемый действовал один. Он уже задержан.