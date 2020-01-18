10-летняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

В Новосибирской области следователи разбираются в обстоятельствах пропажи десятилетней девочки. Сейчас ее уже нашли. Живой, но с обморожениями и сильно истощенной. Пока ребенок в реанимации. Поиском занимались сотни человек — как профессиональные спасатели, так и волонтеры. Почему же девочка пропала?

Под лестницей городского общежития маленькая Алёна провела больше суток. Все это время десятилетний ребенок был без воды и еды. Нашли девочку спящей и сразу доставили в местную больницу.

В среду она, как обычно, вышла из музыкальной школы. Но дома так и не появилась. Уже на следующей день к поискам подключились полицейские и волонтеры. Осматривали все объекты, что были на пути к дому. Помогла охотничья собака, чей хозяин специально приехал в город для поисков.

Как десятилетний ребенок оказался в подвале общежития, сейчас выясняют следователи. По предварительной информации, по дороге из школы Алёна зашла в гости к подруге. Выйти из общей кухни общежития не смогла – дверь была закрыта. А телефон девочка забыла дома.

"Противоправных действий не было. Ушла из-за ссоры, следствие продолжается", — комментирует случившееся следственный старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Родители девочки утверждают, что никакой ссоры не было. Многодетная семья вполне благополучная. О том, что Алёна собиралась к подруге, они знали. Забили тревогу сразу, как только девочка вовремя не вернулась домой. Почему Алёна осталась в общежитии, она рассказала полицейским сама.

"Собралась выходить из этого общежития и не смогла открыть дверь. То ли она у них там заедает, то ли не работает. Внизу было холодно, и она начала искать себе укромное место. Пошла под лестницу. Там все закрывается решеткой, на тот момент там все было открыто. Она пошла туда и уснула. Это с её слов", — рассказал отец девочки Евгений Касталанов.

Жизни Алёны сейчас ничего не угрожает. Врачи диагностировали переохлаждение. Уже завтра ее переведут в обычную палату.