Незаконно построенный в Москве элитный комплекс Loft River будет снесен весной

Суд постановил снести жилой комплекс Loft River на северо-западе Москвы. Проверка установила, что здания незаконно возвели на особо охраняемой природной территории. При этом управляющая компания подала апелляцию и рассчитывает собрать с владельцев жилья деньги на устранение нарушений.

Подъезд "Париж", подъезд "Чикаго", дальше – "Лондон". Согласно рекламе творческое пространство в устье реки Сходни выглядит и правда как мечта художника. Вот только весенний пейзаж, вероятнее всего, будет уже другим. Срок сноса жилого комплекса Loft River по решению Тушинского суда Москвы – март 2020 года.

Большая часть апартаментов пустует. Вкладываться в ремонт помещений под снос многие не рискнули. Свет горит в основном в офисах и магазинах. Никаких квартир здесь, собственно, и не должно было быть. Застройщик получил разрешение только на реконструкцию старых советских складов, которые раньше были на этом месте.

35 миллионов штрафа и еще абстрактную сумму на устранение нарушений, включая укрепление фундамента, теперь предлагают заплатить собственникам апартаментов — вскладчину. И уже потом судиться с владельцем земли – фирмой "Пост М", которая и затевала строительство. Управляющая компания Loft River подала апелляцию на решение суда. Она надеется и деньги с владельцев помещений собрать, и два четырехэтажных здания комплекса спасти. Вот только собственники квадратных метров говорят, что их один раз уже обманули, и скидываться снова они не готовы.

В 2013 году, когда Loft River только построили, покупателям говорили: "Пока помещения, по бумагам, нежилые, но обещали со временем превратить офисы и апартаменты в квартиры, оформив соответствующие документы". От 6 миллионов за 40 квадратных метров – на охраняемой территории, в 15 минутах езды от Садового кольца – эксперты по недвижимости говорят, цена ниже рыночной должна была смутить…

Рассмотреть апелляционную жалобу суд должен в течение двух месяцев. Решение о сносе формально пока не вступило в силу. А в "Лондон", "Париж" и "Нью-Йорк" еще заходят риелторы с клиентами, которые по-прежнему интересуются авторским лофтом.