Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Джон Хайтен, зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, признал, что разработки Штатов в области гиперзвукового оружия потерпели неудачу. Чтобы восстановить лидерство в этой области, понадобятся годы, отметил он.

Генерал Хайтен сообщил, что десять лет назад США лидировали в области разработки гиперзвукового оружия. У Пентагона было два прототипа и две программы, передает РИА Новости. Однако, по словам Хайтена, работали они "не очень хорошо". Потерпев неудачу, США начали расследовать причины неудачи, а потом отменили обе программы.

Неделей ранее Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают гиперзвуковое оружие. С 2018 года создаются две ракеты — ARRW класса "воздух — земля" и CSW дальнего радиуса действия. Это обходится бюджету в 1,5 миллиарда долларов.

Россия – единственная страна в мире, официально сообщившая о владении гиперзвуковым оружием. В 2019 году Владимир Путин объявил о запуске в серию ракетного комплекса "Авангард", а также о том, что испытания гиперзвукового "Циркона" прошли успешно. Также Путин отметил: к тому времени, как другие страны разработают свое гиперзвуковое оружие, у России будут уже более новые вооружения.