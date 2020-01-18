От Ирана и США ждут честного разговора

Действия европейских стран могут привести к развалу ядерной сделки с Ираном. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Ранее Великобритания, Германия и Франция сообщили, что Тегеран не оставил им выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров. Какую реакцию вызвал ход "евротройки"?

Пятничная молитва стала главным событием политической жизни Ирана. Впервые за восемь лет проповедь произносит сам Али Хаменеи. В первых рядах молящихся – президент Хасан Роухани. Вместе с паствой он внимает словам верховного лидера, который обвиняет США в трусости в связи с гибелью генерала Сулеймани, призывает не доверять Европе и заявляет о необходимости продолжать расследование катастрофы украинского самолета.

"Эта авиакатастрофа – горькое происшествие, оно разбило наши сердца. Мы потеряли прекрасных молодых людей как из Ирана, так и из других стран. Но некоторые пытаются изобразить это таким образом, чтобы стереть из памяти страшную мученическую смерть великого генерала Касема Сулеймани. Такие люди забывают о национальных интересах", — говорит Али Хаменеи.

Аудитория Хаменеи о национальных интересах помнит всегда. В молитвенном доме люди скандируют "Смерть Америке". Тем временем верховный лидер уже критикует "евротройку" за решение запустить механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

"Эти европейские страны – прислужники Америки. Презренные правительства надеются поставить на колени иранскую нацию. Даже Америке — вашему старейшине, вашему лидеру, вашему господину – это не удалось. Вы же слишком ничтожны, чтобы поставить на колени народ Ирана", — отмечает Али Хаменеи.

Народ Ирана сразу после завершения проповеди вышел на улицы по всей стране. Эти шествия, вслед за пятничной молитвой, тоже показали по государственному телевидению.

Вашингтон эти угрозы, похоже, не слишком впечатляют. Сегодня в Госдепартаменте было объявлено, что США внесли в санкционный список иранского бригадного генерала Хасана Шавапура – за подавление протестов.

"Генерал Шавапур совершил грубые нарушения прав человека против демонстрантов. Он несет ответственность за расправу над 148 беспомощными иранцами в регионе Машар в ноябре 2019 года. В Госдепартамент по специально созданному каналу поступили более 88 тысяч сообщений от иранцев. Мы продолжим рассматривать всю информацию, которую получаем от иранского народа, и мы продолжим привлекать больше официальных лиц Ирана к ответственности за нарушения прав человека", — говорит спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Хук призвал американские посольства по всему миру активно взаимодействовать с иранскими диаспорами в своих странах. По его словам, будущее Ирана должен определить народ, а не США. Однако Вашингтон не готов доверить Тегерану в полной мере определять свое будущее: у Ирана вообще не должно быть возможности обогащать уран – такова позиция Госдепа.

"От иранской ядерной сделки мало что осталось. Кроме того, срок ее действия начинает истекать в октябре. Осталось всего 10 месяцев до прекращения эмбарго ООН на поставки вооружений ведущему в мире государству-спонсору терроризма. Это позволит таким странам, как Россия и Китай, продавать вооружение Ирану. И это — та проблема, которую предстоит решить Совету Безопасности ООН", — отмечает спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

В Москве считают, что Ирану и США "пора заняться деэскалацией", а не обмениваться угрозами. Об этом на своей пресс-конференции говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, действия США на Ближнем Востоке показали, что России и Европе нужно не допустить дестабилизации в регионе – и взаимодействовать в целях сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Есть СВПД, который является неотъемлемой частью международного права, одобрен Советом Безопасности ООН. Это международное право. Американцы решили свои правила применить — взяли и вышли из плана. Не только сами прекратили, всем остальным запрещают торговать с Ираном. А от Ирана требуют, чтобы он выполнял документ, который президентом Трампом был назван самым плохим в истории", — комментирует Сергей Лавров.

Сергей Лавров призвал оставшихся участников иранской ядерной сделки в ближайшее время "по-честному поговорить друг с другом".

"Честного разговора" ждут и от Пентагона. Американское командование подтвердило информацию о том, что 11 военных были контужены в результате иранского нападения на базу США в Ираке. Речь идет о ракетной атаке 8 января. Официальный Тегеран назвал ее "возмездием" за убийство генерала Сулеймани. Президент Трамп и министр обороны Марк Эспер утверждали, что среди американских военных нет ни убитых, ни раненых. Теперь выяснилось, что пострадавшие все же есть. В Пентагоне говорят, что узнали об этом только спустя неделю.