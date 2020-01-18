Ливия боится понести убытки в случае закрытия нефтяных терминалов

В Ливии опасаются, что нефтяные терминалы страны закроются. Национальная нефтяная корпорация отмечает, что в таком случае остановится добыча нефти, а значит, бюджет страны понесет убытки.

Для полного заполнения нефтехранилищ требуется пять дней, сообщили в национальной нефтяной корпорации. После этого добычу придется приостановить.

К закрытию терминалов как к протесту против правительства национального согласия призывают местные общественные организации и племена на востоке страны, передает РИА Новости. 17 января протестующие заняли нефтяной терминал Аз-Зувейтина, однако он продолжает работать.