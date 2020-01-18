Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах в отношении США

Быть более осторожным в словах в отношении США призвал американский президент Дональд Трамп верховного лидера Ирана. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам главы Белого дома, иранцы заслуживают такого правительства, которое будет их уважать.

Ранее иранский лидер назвал Соединенные Штаты Америки трусами. Он также охарактеризовал убийство генерала Касема Сулеймани как позор США, напоминает телеканал "Россия 24".