Из-за сильного тумана в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного тумана в Москве и области до 00:00 часов воскресенья будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом объявил Гидрометцентр.

18 января, в субботу, ожидается облачная погода с прояснениями, передает РИА Новости. Осадков не будет. Температура воздуха составит от ноля до плюс двух градусов.