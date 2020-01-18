Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

Следствие речи президента перед парламентом о необходимости перемен - отставка прежнего правительства. А уже до конца недели новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Кого он возьмет в новый кабинет? Пока из действующих членов правительства он в своей речи в Думе упомянул лишь одного - Антона Силуанова. Еще назначил Даниила Егорова сменщиком в то ведомство, из которого перешел в премьеры, - в Федеральную налоговую службу. Впрочем, международному рейтинговому агентству Standard&Poor's хватило и этого, чтобы подтвердить суверенный кредитный рейтинг России с прогнозом "стабильный" и предсказать рост ВВП почти в 2%. Но кто же все-таки Мишустин? Мы проверили нашу редакционную базу и убедились: на своей прежней должности больше всего интервью он дал именно "Вестям в субботу". Нам есть что о нем рассказать.

Десять лет назад мы увидели в его кабинете клюшку. Впрочем, к тому, какое у него амплуа в хоккее, мы еще вернемся, а пока — ответы на вопросы думцев при утверждении в премьер-министры.

"Хорошо понимаю, что прозвучавшее в Послании президента нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости. Прежде всего это повышение реальных доходов граждан", — считает Михаил Мишустин.

Как можно менять жизнь? Вернемся к нашему первому с ним интервью еще в 2010-м.

"Нашим гражданам крайне неудобно. Я, кстати, сам налогоплательщик, и это не всегда удобно, когда вам приходят различные квитанции, уведомления по этим налогам, которые вы обязаны платить. В частности, это налог на имущество, на землю, транспортный налог. Вы знаете, сколько бывает разночтений? Людям неудобно", — отметил тогда Мишустин.

Конечно, было неудобно — столько было бумажек. Как все знают, стала одна платежка. Еще из ответов на вопросы думцев, но уже про уже все правительство.

"Нужно убирать излишнюю бюрократизацию. У нас есть замечательные примеры в регионах. Я сам много езжу и вижу это", — отметил премьер.

В 2018-м Мушустин просил у Путина распространить на всю страну придуманный им метод работы с самозанятыми: с парикмахерами, репетиторами и так далее. Сработало. А с ленивыми чиновниками он боролся той самой "цифрой", как бы мы ни шутили.

- Как же сотрудницы будут гоняться за нарушителями налоговой дисциплины?

- У нас девушки обычно не гоняются за нарушителями налоговой дисциплины, — подчеркнул тогда Мишустин.

- Все уже в "цифре".

Не только в "цифре" было дело.

Той самой расбюрократизацией, модернизацией и социальной справедливостью Мишустин занялся еще тогда, когда решалось, как взимать налог за недвижимость: по БТИ или кадастру.

"Я думаю, то, что касается пенсионеров и граждан с небольшими доходами, будет установлена определенная площадь, с которой не будет платиться налог на недвижимость. Все это обсуждается", — сказал Михаил Мишустин.

Обсудили. Одобрили. И уже к 2014 году…

"Удивительные цифры. За три года — с 2010-го по 2013-й — количество проверок снизилось в два раза, а результативность их почти в два раза увеличилась", — заявил Мишустин.

Заодно, пожалуй, первыми из всех федеральных ведомств уже тогда переделали налоговые в места, куда стало приятно прийти. Мы тогда увидели теперь уже привычный для налоговых детский уголок. Мальчик рисует машинку, которую, очевидно, пришла регистрировать мама. Очередей здесь, действительно, больше нет.

Специалист первого разряда Елена показала нам тогда свое рабочее место — никаких больше бумажек.

И еще в 2015-м.

- А куда люди делись? Я помню, что раньше поход в Налоговую инспекцию — это был день, вычеркнутый из жизни. Ушли в основном на сайт?

- Бесконтактное обслуживание. 17 миллионов физических лиц зарегистрировались в личном кабинете, — пояснил Михаил Мишустин.

К 2018 году.

- Знаете, сколько однодневок было в 2011 году? Еще в доле интересно от всех компаний, которые есть: 40%, — сказал Мишустин.

- 40% компаний, работавших в России, были "отмывочными"?

- 1 миллион 800 тысяч компаний. Очень тяжелая была ситуация.

- А сейчас сколько их?

- 300 тысяч примерно. 7% от всех компаний.

Недавно деловая газета "Ведомости", подводя итоги работы Мишустина в ФНС, писала: "Он равноудален от политических и бизнес-группировок, хорошо понимает ситуацию в разных отраслях, тесно работал с силовиками".

К этому добавим из нашего с ним интервью еще 2010 года.

- Чем завершились многомесячные поиски на вопрос о том, кто все-таки должен хватать тебя за руку: Налоговая служба или силовики?

- Когда эти поправки были сформулированы, много вопросов возникало: а как же гармонизировать Уголовный кодекс с Налоговым? У следователя такие инструменты в УПК не присутствуют, — отметил Мишустин.

- Зато у следователя есть уголовное дело.

- Абсолютно верно. И поэтому поправки были сформулированы и доложены президенту. У следователя есть прямое указание. Точно так же, как это было в ситуации, когда Налоговая служба подавала о возможности закрытии дела, так называемое деятельное раскаяние. Такой жесткий термин.

- И никакого уголовного преследования в таком случае?

- Тогда уголовного преследования не будет — это очень важно.

Год за годом доклады действительно становились все интереснее. Специалисты оценят: к 2018 году реальный рост налоговых поступлений за 5 лет превысил рост ВВП. Но, конечно, это не означало, что все всегда шло так уже прекрасно.

С одной стороны, при подготовке к первой амнистии все было вроде бы прекрасно. Суперсовременный центр ФНС на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД.

- Конечно я вам не расскажу про людей, которые приходили и этим пользовались. Мы даже это не обрабатываем, — рассказал тогда Мишустин.

- С этим — главный вопрос, потому что ведь обещали, что приходит человек и дает документы, и вы их закрываете в железный ящик. И вот это лежит на полке.

- Это так.

- То есть вы даже не вводили в систему то, что получали? Даже фамилию, имя, отчество?

- Не вводили, мы лишь вводили в систему заявителей самих, чтобы в случае международных запросов, идентифицировать информацию. Но эта информация не содержится в автоматизированной системе Налоговой службы.

- То есть даже инспекторы не проглядывали, что там написано?

- Нет.

- Правда?!

- Правда.

Утечек и не было. Но вот законодательство… По идее, мишустинская ФНС законы лишь выполняла. Тогда оно взялось за то, чтобы законы "потянуть". И очень скоро...

В прошлом году их принимали даже на Карибах, на Гренаде, про которые раньше считалось, что это — зона сплошного офшора и уходов от налогов. Теперь все и меньше и меньше. Как? Почему?

Будапешт. Город, где прошла та встреча Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, путь в которую России был закрыт после 2014 года, где состоялся один из первых прорывов.

- Как там в Будапеште?

- Хорошо, — признался Михаил Мишустин.

- Город контрастов?

- Да. Красивый город

- Он действительно город контрастов. Потому что это ЕС, НАТО. Вы из России. И вас там ждали. С чем? С кассовыми аппаратами, скажете?

- Вот не поверите, да, с кассовыми аппаратами и ждали.

Обратите внимание, еще в 2015 году на экранах — переведенная на международный английский программа российской ФНС по онлайн-регистрации данных с кассовых аппаратов. VAT — это НДС. А дальше был обмен информацией по налогам почти со всем миром.

- Мы уже привыкли в России к таким штучкам. Но я как раз после общения с вами начал присматриваться к западным чекам. Мало где вот такое увидишь.

- А их практически нет, — сказал Мишустин.

- Этому вы учите западников?

- В том числе.

Помимо открытости миру еще из рецептов Мишустина — привлечение максимального количество молодых.

Из выступления в Думе о поручениях президента. Работа по национальным проектам должна быть форсирована. Пока это происходит далеко не везде. Важнейший вопрос — это новое качество управления. Президент получил правительству быть в авангарде развития страны.

И еще при первом знакомстве.

- А вообще вы по натуре защитник, нападающий?

- Нападающий. Если не по натуре, а по амплуа в хоккее, — сказал Мишустин.

- А в Налоговой?

- Это сложный вопрос. Скорее всего, вратарь.