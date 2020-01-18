19-летняя Катя продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя украинка Катя из Харькова продала свою девственность за 1,2 миллиона евро через онлайновое агентство эскорт-услуг. Девушка, живущая ныне в США, первоначально оценила свою девичью честь значительно скромнее — всего в 100 тысяч евро, заявив, что хочет потратить вырученную сумму на путешествия, предметы роскоши и просто на жизнь.

В ходе торгов на сайте эскорт-агентства цена заявки выросла в 12 раз, пишет британская The Daily Mail. Победитель торгов обозначен как 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий фитнес-студиями по всей Европе. На втором месте с миллионом евро был некий юрист из Нью-Йорка, а на третьем — певец из Токио, готовый заплатить 800 тысяч евро.

По данным сайта агентства, победитель торгов готов рассмотреть возможность женитьбы на девушке и финансово поддерживать ее в будущем на сумму в пределах 10 тысяч евро в месяц. По правилам агентства, встреча девушки и победителя торгов происходит на территории Германии, где проституция является легальной.

По словам украинки, решение продать свою девственность далось ей нелегко, однако, лишившись ее по любви, в будущем она скорее всего пожалела бы, что не продала ее за деньги. "Любой твой бойфренд, скорее всего, в какой-то момент все равно бросит тебя", — объяснила она.