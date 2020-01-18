Найти зарезанного пенсионера помогла музыка

Тело 60-летнего москвича с признаками насильственной смерти обнаружили благодаря жалобам его соседям на музыку.

Мелодия звучала из закрытой квартиры более десяти дней. Приехавшие на вызов полицейские взломали дверь. На кухне лежал труп хозяина квартиры с тремя колото-резаными ранениями груди, уже подвергшийся гнилостным изменениям.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.