Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 января 202014:15 Зинаида Курбатова

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Московский учитель физики Ирина Лукьянова приходит в себя в больнице после нападения школьника. На требование отложить наушники подросток отреагировал агрессивно. Выясняется, что неприятные инциденты происходили с ним и ранее. Ну а директор школы, где все произошло, принял решение уволиться.

Учитель физики московской школы номер 113 Ирина Лукьянова в больнице: у нее сотрясения мозга, разбито лицо. Приходится только догадываться, что она пережила на том уроке.

Ирина Лукьянова сделала школьнику замечание, попросила снять наушники. Он отказался, тогда учительница попыталась снять их сама и порвала. 15-летний крепкий парень ударил 60-летнюю женщину два раза в лицо. Разнимать их стали сами дети. Он уверяют, что охранник школы отказался помочь, не реагировало и руководство учебного заведения.

Одноклассники рассказывают, что учительница, после отказа парня снять наушники, подошла и выдернула их. А школьник стал ее сначала бить, потом порезал о стакан руку, учительнице нос разбил.

"У него мать в тюрьме, он с отцом и бабушкой живет, пьют они там все", – говорят одноклассники.

Известно, что мальчик состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, но занимались ли им психиатры, не ясно. Его соседи рассказывают о прецеденте, после которого подростка наверняка должны были обследовать.

"Вышел на козырек школы, сказал, что он никому не нужен и хочет спрыгнуть. Вызывали психиатра", – рассказывает соседка.

Психологи говорят: очевидно, что подросток уходил от своих семейных проблем и одиночества в киберпространство.

"Он находился в киберпространстве. Есть явная зависимость, он агрессивно себя ведет, когда его вынимают из этого киберпространства", – объясняет клинический психолог Артур Гараганов.

Специалисты говорят: есть механизмы воздействия на таких детей, но кто именно должен заниматься таким сложным подростком, вопрос.

"Работа учителя как будто превращается не в то, что он должен обучать детей, а в какого-то инспектора юриста. Напиши служебную записку завучу, предупреди классного руководителя, обратись к социальному педагогу, попроси психолога этим заняться", – советует преподаватель математики ГБОУ "Школа имени Достоевского" в Москве Каро Кургинян.

Это не первая история нападения ученика на учителя прямо в стенах школы. Вот так выглядел молодой педагог школы номер 15 в Королеве – он попросил подростка вынести мусор, тот два раза ударил преподавателя по голове. А вот так несколько учеников в Иркутской области избивают 70-летнюю учительницу физкультуры.

Что касается случая в московской школе номер 113, о том,что семья подростка асоциальна, знали все. Ведется проверка, есть сведения что директор школы Туба Давор увольняется по собственному желанию.

Сейчас

13:56

Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

10:50

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

10:03

Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

07:02

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

01:19

В аэропорту Новосибирска пассажиров самолета эвакуировали из-за возгорания двигателя

20:02

Генерал Половников отправлен в СИЗО

19:34

Госдеп прокомментировал перемены в российской власти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

22 минуты назад
Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

2 часа назад
Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

20 минут назад
Журбин сообщил о смерти Димитрина

Журбин сообщил о смерти Димитрина

26 минут назад

Трансляции

Завтра, 19 января

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Грузия и Украина пожаловались на Россию в ММО

Грузия и Украина пожаловались на Россию в ММО

1 час назад
Мужчина стал праздничной трапезой собственных свиней

Мужчина стал праздничной трапезой собственных свиней

44 минуты назад
Найти зарезанного пенсионера помогла музыка

Найти зарезанного пенсионера помогла музыка

1 час назад
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

1 час назад
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

2 часа назад
Гидрометцентр предупреждает: после рекордного тепла будет похолодание

Гидрометцентр предупреждает: после рекордного тепла будет похолодание

2 часа назад
Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

13 часов назад
В Эстонии обнаружены останки советского пилота и обломки Ил-2

В Эстонии обнаружены останки советского пилота и обломки Ил-2

1 час назад
У запрещенного "Боинга" выявлены новые проблемы

У запрещенного "Боинга" выявлены новые проблемы

2 часа назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

19 часов назад
Мединский: "Холоп" — один из примеров успеха российского кино

Мединский: "Холоп" — один из примеров успеха российского кино

22 часа назад
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка. Видео

Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка. Видео

22 минуты назад
Экс-форвард "Реала" Негредо забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Экс-форвард "Реала" Негредо забил один из самых быстрых голов в истории футбола

40 минут назад
Как избавиться от рекламных звонков и сообщений: советы ФАС

Как избавиться от рекламных звонков и сообщений: советы ФАС

50 минут назад
Лыжница Непряева завоевала серебро на этапе Кубка мира в Чехии

Лыжница Непряева завоевала серебро на этапе Кубка мира в Чехии

1 час назад
Двое погибших: массовое ДТП на Алтае сняли на видео

Двое погибших: массовое ДТП на Алтае сняли на видео

1 час назад
МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

1 час назад
Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне

Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне

1 час назад
19-летняя Катя продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро

19-летняя Катя продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро

2 часа назад
Владимир Путин поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакаре"

Владимир Путин поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с победой на "Дакаре"

2 часа назад
Пушков сообщил Помпео, на что могут рассчитывать американцы

Пушков сообщил Помпео, на что могут рассчитывать американцы

2 часа назад
В ПФР рассказали, какой станет пенсия

В ПФР рассказали, какой станет пенсия

3 часа назад
СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

3 часа назад
Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

4 часа назад
НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

4 часа назад
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

6 часов назад
Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

6 часов назад
На Австралию обрушился "ливень столетия"

На Австралию обрушился "ливень столетия"

6 часов назад
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах в отношении США

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах в отношении США

8 часов назад
Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

9 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку