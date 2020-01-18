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18 января 202016:43

Путин наградил ветеранов и анонсировал крупные выплаты

Единовременная выплата каждому ветерану к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит 75 тысяч рублей, а каждому труженику тыла — 50 тысяч рублей. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Обычный размер единовременных выплат к годовщине Победы составляет по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

В северную столицу Путин прилетел для участия в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Он возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, где сражался и был ранен его отец, возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и венок к монументу "Мать-Родина", пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Также президент ознакомился с посвященной блокаде Ленинграда трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну", созданной на средства президентского гранта в музее "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.

Встреча с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений была организована в ходе посещения главой государства Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Там же президент впервые вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов", сообщила пресс-служба Кремля. Медалью, учрежденной указом президента РФ 13 июня 2019 года, награждены четверо ветеранов: Екатерина Тутурова, Анатолий Климов, Борис Феофанов и Валентина Андронова.

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