В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

Камера наблюдения запечатлела наезд на пешеходов, произошедший днем в субботу, 18 января, на пересечении улиц Горького и Красноармейской в Петрозаводске.

Водитель автомобиля Ford Fusion попытался повернуть налево – в ходе осуществления этого маневра он врезался во встречную легковушку Daewoo Nexia.

После столкновения одна из машин вылетела на тротуар и сбила двух женщин.

Как сообщают СМИ, пострадавшие были госпитализированы, характер и степень полученных травм пока не уточняется.