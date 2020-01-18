Тема:

Газовые споры 10 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
18 января 202019:03

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.

В публикации руководитель украинской газотранспортной компании привел данные по влиянию запущенного в январе газопровода "Турецкий поток" на распределение газовых потоков. По данным Макогона, Украина лишилась 15 миллиардов кубометров транзита в год. Молдавии придется экономить, так как она осталась с транзитом газа только для Румынии (примерно пять миллионов в сутки кубометров). Но может потерять и это, если Румыния начнет получать газ через Болгарию.

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет соглашений по продолжению поставок газа через Украину 30 декабря. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.

Ранее по теме

Сейчас

18:55

Синоптики уточнили, где ожидаются самые сильные аномалии

17:43

Путин прокомментировал идею бессрочного правления

17:14

"Моральные уроды" удивили президента

16:33

Путин анонсировал крупные выплаты ветеранам

15:58

150 тракторов: акции в центре Берлина

15:56

Президент поможет 94-летней женщине, живущей без льгот и лекарств

15:18

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Сохранение истории: государство поддержит поисковиков и создаст архивный центр

Сохранение истории: государство поддержит поисковиков и создаст архивный центр

32 минуты назад
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

10 минут назад
Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играх

Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играх

53 минуты назад
Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого "Боинга"

Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого "Боинга"

1 час назад

Трансляции

Завтра, 19 января

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

2 часа назад
Путин прокомментировал идею бессрочного правления

Путин прокомментировал идею бессрочного правления

1 час назад
Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

3 часа назад
Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

6 часов назад
"Моральные уроды" удивили президента

"Моральные уроды" удивили президента

1 час назад
Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

4 часа назад
Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

2 часа назад
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

6 часов назад
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

7 часов назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

3 часа назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Биатлон. Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне – четвертые

Биатлон. Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне – четвертые

18 минут назад
Путин пообещал решить вопрос с могилой Кутузова

Путин пообещал решить вопрос с могилой Кутузова

24 минуты назад
Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

40 минут назад
Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

44 минуты назад
Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летием

Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летием

55 минут назад
Среди российских школьников затесались игиловцы

Среди российских школьников затесались игиловцы

1 час назад
В рейтинге Forbes сменился лидер

В рейтинге Forbes сменился лидер

1 час назад
Порошенко прогуливает допросы, ему пригрозили приводом

Порошенко прогуливает допросы, ему пригрозили приводом

1 час назад
Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

2 часа назад
Лувр возобновил работу

Лувр возобновил работу

2 часа назад
В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

2 часа назад
Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

2 часа назад
150 тракторов: акции в центре Берлина

150 тракторов: акции в центре Берлина

2 часа назад
Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

2 часа назад
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

2 часа назад
Донбасс предложил Украине прямой диалог

Донбасс предложил Украине прямой диалог

4 часа назад
Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

4 часа назад
МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

6 часов назад
В ПФР рассказали, какой станет пенсия

В ПФР рассказали, какой станет пенсия

7 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку