Хет-трик Иммобиле помог "Лацио" одержать 11-ю победу кряду в чемпионате Италии

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу римский "Лацио" на поле домашнего стадиона "Олимпико" разгромил команду "Сампдория" из города Генуя со счетом 5:1. "Бело-голубые" одержали уже 11-ю победу кряду.

У победителей встречи хет-трик оформил Чиро Иммобиле (17-я, 20-я, 65-я минуты), а также по разу отличились Фелипе Кайседо (7) и Баштуш (54). У гостей единственный мяч на 70-й минуте забил Кароль Линетти.

"Лацио" довел беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей (12 побед + 2 ничьи) и с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Сампдория" расположилась на 16-й строчке, имея в активе 19 очков.

В следующем матче турнира "орлы" в воскресенье, 26 января, сыграют с "Ромой", а "блучеркьяти" в тот же день примут "Сассуоло".