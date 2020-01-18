Женщине, о которой сообщили Путину, помогут власти двух регионов

Женщине, которая в 94 года не получает положенных выплат и льгот, помогут сразу два региона. Ранее о бедственном положении пенсионерки рассказала главе государства ее дочь. Во время встречи с ветеранами и общественниками в Санкт-Петербурге Надежда Панченко рассказала президенту Владимиру Путину о своей матери, проживающей в Брянской области.

После встречи губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по соцполитике связаться с женщиной и узнать о ее нуждах для принятия мер. Власти Брянской области уже разыскали мать Надежды Панченко, она проживает в Климовском районе с сыном. Сотрудники органов соцзащиты выясняют условия проживания женщины и устанавливают, какие меры социальной поддержки ей оказываются.