Украинский свидетель рассказал, кто давал деньги на деликатные поручения Трампа

Предприниматель Лев Парнас искал компромат о деятельности сына Джо Байдена на деньги бывшего казначея Республиканской партии США, передает канал "Россия 24".

У коллег из АВС оказались данные, которые Парнас хранил на смартфоне. Из его переписки следует, что поездки в Киев спонсировал нефтяной магнат из Флориды.

На Украине выходец из СССР выполнял поручение личного адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани. Все эти показания переданы в Конгресс в рамках дела об импичменте.

Сам Трамп заявил, что Парнаса не знает. В качестве доказательства своей близости с Трампом Парнас привел фотографию с президентом, тот ответил, что фотографируется с многими людьми.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении властью и создании препятствий расследованию. Палата Представителей большинством голосов одобрила процедуру импичмента, теперь дело за Сенатом, где преобладают республиканцы. Трамп уверен, что рассмотрение дела в Верхней палате Конгресса много времени не займет.