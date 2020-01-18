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18 января 202022:33

"Ньюкасл" в добавленное время вырвал победу у "Челси"

EPA

Матчем между "Ньюкасл Юнайтед" и лондонским "Челси" продолжилась программа 23-го тура чемпионата Англии по футболу. Соперники не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут игры. Однако в добавленное время Айзак Хэйден принес хозяевам поля победу – 1:0.

В первом тайме острее действовали "аристократы". Правда, самый реальный шанс открыть счет был у хозяев поля, когда форвард "Ньюкасла" Жоэлинтон после удара головой попал в перекладину. А во втором тайме на 4-й добавленной минуте Айзак Хэйден принес "Юнайтед" победу.

"Челси" с 39 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата АПЛ. "Ньюкасл" с 29 баллами располагается на 12-й позиции.

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