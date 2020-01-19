Чемпионат Европы. Российские ватерполисты вышли в плей-офф

Мужская сборная России по водному поло пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште. Произошло это благодаря победе сербских ватерполистов над командой Нидерландов со счетом 11:4.

Сербы заняли первое место в группе В. Россияне стали вторыми, опередив по дополнительным показателям сборные Румынии и Нидерландов. Напомним, что российская команда на групповом этапе набрала три очка в трех встречах.

В 1/8 финала российские ватерполисты сыграют с представителями Грузии. Матч между ними состоится 20 января.