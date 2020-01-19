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19 января 202003:05

Притязания Польши по предметам искусства голословны: ответ эксперта

Global Look Press

Притязания Польши на ряд произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, голословны, об этом заявила президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.

По ее словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению Польши, оказалась. Антонова отметила, что пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы, сообщает РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.

7 января исполняется 75 лет освобождению Варшавы. Но юбилейную дату польские власти отмечать отказались, заявив, что не видят повода для торжеств. Поведение Польши прокомментировал руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Он отметил, что в стране сносят памятники красноармейцам, а руководство Польши намерено использовать предстоящий в Иерусалиме форум памяти холокоста для переписывания истории.

Минобороны России опубликовало архивные документы, проливающие свет на детали Висло-Одерской операции, в ходе которой город отбили у гитлеровцев, на Варшавское восстание и на то, что происходило в концлагерях, которые Рейх устроил на территории Польши.

Советский солдат не просто выгнал гитлеровцев из Польши, войскам была поставлена задача срочной помощи населению. В рассекреченных архивах есть удивительные цифры. С августа 1944-го по май 1945-го Красная Армия передала населению Польши 138 тысяч тонн зерна, четыре тысячи тонн муки, мясо, сахар, картофель; техника, в том числе сельскохозяйственная; одежда, белье, обувь; восстановлены железные и автомобильные дороги, мосты.

Висло-Одерской операции предшествовало Варшавское восстание, которым руководило из Лондона так называемое иммигрантское правительство. Главной целью было захватить Варшаву до прихода Красной Армии. Наспех подготовленная операция оказалась обреченной на провал. Жертвами политической авантюры стали почти 200 тысяч поляков.

Пока польское правительство в Лондоне играло в политику, Красная Армия отбивала мощные контрудары трех танковых дивизий под Варшавой, при этом находя в себе силы отправлять продовольствие, оружие повстанцам, поддерживать их артиллерией. В это же самое время в Армии Крайовой (подчинялась иммигрантскому правительству) вели активную антисоветскую пропаганду. Впрочем, судя по документам, были на счету Армии Крайовой "подвиги" и посерьёзнее. Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами польского корпуса безопасности также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы.

Москва многократно указывала на то, что некоторые страны Европы пытаются переписать историю. В середине декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией. В распоряжении России есть документы, подтверждающие ведение переговоров разных стран с Третьим рейхом.

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