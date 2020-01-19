Дадонов забил в матче "Детройт" – "Флорида". "Пантеры" сильнее

Матчем в Детройте между местными "Рэд Уингз" и гостями из "Флориды Пантерз" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Пантеры" с самого начала захватили инициативу и сумели добиться важной гостевой победы со счетом 4:1. Первый гол ан счету россиянина Евгения Дадонова.

Наш нападающий открыл счет на 17-й минуте. А еще через минуту гости вели 2:0 после точного броска Пысика. Нельзя сказать, что "красные крылья" сдались, Ларкин сократил счет, но голы Баркова и Мальгина в третьем периоде принесли победу "Флориде".