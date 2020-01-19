Наличные, пластик или ладонь? Amazon разрабатывает новые терминалы оплаты

Ритейл-гигант Amazon разработал кассовые терминалы, которые в качестве оплаты товаров смогут принимать не наличные и не пластиковые карты, а… ладони покупателей. Сканеры отпечатков ладоней будут встроены в терминалы и смогут идентифицировать владельца в считанные секунды, сообщает газета The Wall Street Journal.

В заявке на патент фигурирует "ручной сканер, генерирующий отображения ладони пользователя". Первые терминалы будут работать в тестовом режиме и появятся в ресторанах быстрого питания, кофейнях и других точках общепита. Выбор сделан по той причине, что сотрудники данных заведений вынуждены по многу раз в день совершать монотонные однообразные операции при оформлении заказа и расчете с клиентами.

Аналитики рынка уже предрекают Amazon успех и даже первенство в соперничестве с другим гигантом – компанией Apple с ее приложением Apple Pay.

Тестировать систему обработки транзакций на будущих терминалах поможет система безналичных платежей Visa. Ведутся переговоры и с MasterCard. Интерес к проекту проявили и другие игроки финансового рынка – банки JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial.

Amazon является крупнейшей корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.