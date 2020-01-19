К приезду Путина, Помпео и Эрдогана в Берлине усилили меры безопасности

В столице Германии в день проведения там международной конференции по Ливии введены усиленные меры безопасности. В частности, перекрыты проезды и подходы к ведомству федерального канцлера, где будут проходить основные переговоры.

На улицах Берлина дежурят дополнительные наряды полиции, часть дорог в центре города перекрыты, передает РИА Новости. По сообщению берлинской полиции, она и другие ведомства заблаговременно оповестили горожан о предстоящих ограничениях движения.

На конференцию по Ливии аккредитованы почти 800 журналистов. Почти все они будут освещать переговоры дистанционно из пресс-центра в федеральном ведомстве прессы.

Конференция по урегулированию в Ливии начнется в воскресенье после полудня (14:00 по Москве). В ней примут участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Ожидается, что на определенном этапе к переговорам присоединятся и стороны ливийского конфликта.



В конференции примут участие и США: Вашингтон представит госсекретарь Майк Помпео. Во время своего пребывания в Берлине он планирует встретиться с представителями четырех стран и Евросоюза. Запланированы встречи Помпео с министрами иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, главой ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и Германии Хайко Маасом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Встречи с представителями России в графике госсекретаря не значится.

Вместе с президентом Владимиром Путиным, который будет представлять Россию на конференции по Ливии, в Берлине будет находиться и исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. До начала конференции он планирует провести переговоры с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.

Ранее в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашения о перемирии с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа. Делегация ПНС подписала соглашение и отправилась в Стамбул.