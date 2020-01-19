Шахматы. Неудачный день для Витюгова и Дубова в Вейк-ан-Зее

На крупном шахматном турнире Tata Steel Chess в голландском Вейк-ан-Зее состоялись партии 7-го тура. Российские участники заработали на троих всего пол-очка: Владислав Артемьев сыграл вничью с Уэсли Со из США, а Никита Витюгов и Даниил Дубов свои партии проиграли.

Витюгов уступил белыми фигурами голландцу Йордену ван Форесту, а Дубов черными – американцу Фабиано Каруане. В единоличные лидеры вышел шахматист из Ирана Алиреза Фиружа, победивший Джеффри Сюна (США). Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сделал седьмую ничью, на сей раз с экс-чемпионом Виши Анандом из Индии.

Фиружа набрал 5 очков и лидирует, следом идут Со, Каруана и ван Форест (по 4,5), Карлсен, Ананд, Артемьев и Дубов набрали по 3,5 очка, а у Витюгова – 2,5. Всего на турнире будет сыграно 13 туров.