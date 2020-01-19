Скончался избитый до комы Руслан Владыко

В Минске умер бывший гитарист и один из основателей советской и белорусской рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан "Пан" Владыко. В июне прошлого года его сильно избили и ограбили после посещения бара в белорусской столице. Музыкант перенес операцию и с тех пор находился в коме на искусственной вентиляции легких.



Как рассказал белорусскому порталу Onliner бывший продюсер группы Евгений Колмыков, Владыко умер сегодня, 19 января, в 6 часов утра (время совпадает с московским). При этом завтра состоится очередное заседание суда по делу об избиении Владыко, в результате которого он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

По словам Колмыкова, подозрения "пали на конкретных людей, которые светятся на записи с камер" — их компания сидела за столиком в баре. Есть подозреваемый, однако до сих пор в деле много непонятного, люди путаются в показаниях, неясно, сколько всего человек было замешано.

Группа "Ляпис Трубецкой" была создана в 1989 году и существовала до 2014 года. Свое название она получила в честь комического героя романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой.

В 2014 году группа прекратила свою деятельность и распалась на два коллектива — панк-рок-группу Brutto и рок-группу Trubetskoy. Одним из основателей и гитаристов проекта Trubetskoy также был Руслан Владыко.