Отец Хабиба Нурмагомедова назвал цену матча-реванша с Конором Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона лиги UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил журналистам, что его сын не против провести матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором, которого победил осенью 2018 года. Но цена возможного боя – 100 млн долларов.

Как уже сообщали Вести.Ru, Макгрегор накануне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне. Сразу после впечатляющей победы, которой ирландец добился на 40-й секунде встречи, глава UFC Дэйна Уайт сказал, что Нурмагомедов-младший теперь обязан встретиться с Макгрегором.

При этом и сам Конор сообщил, что хочет реванша и готов даже драться в Москве или Дагестане, на родине соперника. Впрочем, Уайт считает, что поединок нельзя проводить в России из-за неких финансовых обязательств его Лиги, так что о месте боя переговоры будут вестись очень долго. В свою очередь отец Нурмагомедова сообщил, что его сын готов к реваншу.

"Нам тоже нужен реванш с Конором, только дайте 100 млн долларов, — цитирует Абдулманапа РИА Новости. – На следующий день после боя с Фергюсоном дайте эту сумму, и почему бы не провести реванш? Может, Уайт захочет организовать это, раз ему так нужен этот бой".