Шахматы. Счет в чемпионском матче Горячкиной с Вэньцзюнь снова равный

Во Владивостоке продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и российской претенденткой Александрой Горячкиной. После успеха белыми фигурами в 8-й партии наша гроссмейстер уступила сопернице черными в 9-й.

Партия завершилась успехом китайской чемпионки на 62-м ходу и счет в матче снова стал равным – 4,5:4,5. Соперницы, которые первые шесть партий провели в Шанхае, продолжат выяснять оношения в столице российского Дальнего Востока. Им предстоят еще три партии в классические шахматы, а в случае ничье – тай-брейк в быстрые шахматы и блиц.