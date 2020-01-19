Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

Экс-премьер России Дмитрий Медведев объяснил отставку своего правительства, передает канал "Россия 24".

По его мнению, такое решение было обусловлено задачами политического обновления страны и фактором времени. Так что к отставке нужно относиться спокойно, в этом нет ничего необычного.

Он отметил, что в целом доволен итогами работы своего кабмина, а задачей нового правительства назвал рост доходов. Комментируя свое назначение, Медведев заявил, что введение должности зампредседателя Совбеза не было неожиданным, такие идеи существовали и ранее. Он уверен, что работа на новом посту будет важной и нужной. Кроме того, чиновник сохранит за собой пост председателя партии "Единая Россия".

"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом Владимиром Путиным после оглашения послания Федеральному собранию, это о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы. Чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", — подчеркнул Медведев.