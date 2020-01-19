Иран пока сам расшифровывает самописцы уничтоженного "Боинга"

Иранские эксперты самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы сбитого под Тегераном украинского лайнера. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил СМИ в воскресенье, что власти еще обдумывают возможность послать "черные ящики" для изучения за границу. Если положительное решение будет принято, то самописцы Boeing-737 отправят на Украину и во Францию, пишет ТАСС.

В пятницу Генпрокурор Украины направил в Иран повторный запрос с просьбой передать Киеву "черные ящики" сбитого самолета.

Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января упал через через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, Великобритании и Швеции.

Как пояснил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде, оператор системы ПВО выпустил ракеты по самолету из-за ошибки системы распознавания, которая посчитала лайнер за крылатую ракету.