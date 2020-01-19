Армия Израиля начала размещение сенсоров на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля в воскресенье, 19 января, начала размещать вдоль границы с Ливаном сенсоры системы обнаружения подземных тоннелей и ходов.

Как подчеркнул официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус, все работы по развертыванию технологической инфраструктуры осуществляются только с израильской стороны "голубой линии". Об этом уже уведомлены Временные силы ООН в Ливане.

По его словам, установка системы сенсоров является мерой предосторожности и не связана с получением новых разведданных. После завершения операции "Северный щит" год назад новых тоннелей на границе с Ливаном обнаружено не было, добавил Конрикус.

"Армия обороны Израиля будет продолжать круглосуточно выполнять свою миссию по защите суверенитета Израиля и его гражданского населения", — говорится в заявлении армейской пресс-службы, выдержки из которого приводит ТАСС.

В ходе операции "Северный щит", которую израильские военные начали в декабре 2018 года и продолжали несколько месяцев, были обнаружены и уничтожены шесть тоннелей, вырытых под границей боевиками ливанского шиитского движения "Хезболлах". Подземные ходы вели на территорию еврейского государства и были сделаны для переброски в Израиль террористов.