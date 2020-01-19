Женщину, о которой рассказали президенту, признали инвалидом

Надежда Панченко, попросившая в субботу президента России Владимира Путина помочь её 94-летней матери получить льготы, сообщила о том, что "закрутилось колесо" социальной помощи.

Уже в субботу, рассказала Надежда Панченко ТАСС, её маму Софью Степановну посетили представители властей и пенсионного фонда Климовского района Брянской области.

"Выписали в понедельник получать карточку инвалида первой группы, во вторник едут пересматривать пенсию. Посмотрели, в каких условиях бабушка живет", — заявила Панченко.

В субботу после возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище Надежда Панченко попросила главу государства помочь ее 94-летней матери получить положенные ей льготы и лекарства. Шесть лет назад Софья Степановна при падении сломала шейку бедра и с тех пор не встает.

Врачи отказались везти пожилую женщину за 25 километров в больницу на обследование. Затем соцорганы затянули оформление инвалидности. Софья Степановна - ветеран Великой Отечественной войны и ветеран труда.