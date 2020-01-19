Санный спорт. Павличенко и Репилов призеры чемпионата Европы

В норвежском Лиллехаммере продолжается чемпионат Европы по санному спорту, который в этом сезоне совмещен с этапом Кубка мира. В состязаниях мужчин сразу два представителя сборной России стали призерами: Семен Павличенко взял серебро, а Роман Репилов – бронзовую награду.

Чемпионом континента стал итальянец Доминик Фишналлер, который показал лучшее время – 1 мин. 37,737 сек. В Топ-10 первеснтва Старого Света также вошли россияне Александр Горбацевич (5-е место) и Степан Федоров (7-е), их товарищ по команде Максим Аравин занял 13-ю строчку итогового протокола.