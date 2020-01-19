Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

Лыжник сборной России Александр Большунов стал победителем в гонке преследования на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, проходящего в чешском Нове Место. Россиянин отбился от трех норвежцев, которые заняли места со 2-го по 4-е, и выиграл второе золото чешского этапа.

Время Большунова – 37 мин. 1,3 сек. Призерами стали норвежцы Йоханнес Клебо и Симен-Хегстад Крюгер, Шюр Рете – четвертый, финн Ииво Нисканен – пятый, наш Андрей Мельниченко – шестой. Андрей Ларьков пришел на финиш 13-м, Артем Мальцев – 14-м, Алексей Червоткин (Россия) – 20-м, Александр Бессмертных — 23-м.