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19 января 202016:05

Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

EPA

Лыжник сборной России Александр Большунов стал победителем в гонке преследования на 15 км классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, проходящего в чешском Нове Место. Россиянин отбился от трех норвежцев, которые заняли места со 2-го по 4-е, и выиграл второе золото чешского этапа.

Время Большунова – 37 мин. 1,3 сек. Призерами стали норвежцы Йоханнес Клебо и Симен-Хегстад Крюгер, Шюр Рете – четвертый, финн Ииво Нисканен – пятый, наш Андрей Мельниченко – шестой. Андрей Ларьков пришел на финиш 13-м, Артем Мальцев – 14-м, Алексей Червоткин (Россия) – 20-м, Александр Бессмертных — 23-м.

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