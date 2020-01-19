Поправки в Конституцию: рабочая группа подготовит пакет предложений

Собственный пакет предложений поправок в Конституцию будет представлен рабочей группой. Об этом говорится в заявлении сопредседателей рабочей группы Андрея Клишаса, Павла Крашенинникова и Талии Хабриевой, распространенном в воскресенье. В нем говорится, что пакет представят в Госдуму, "не затягивая процесс" поступающих предложений. Поправки находятся в "высокой степени готовности", утверждают разработчики.

Группе также предстоит разработать механизм общероссийского голосования по поправкам и предложениям.

Ранее на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию России Владимир Путин заявил, что поправки необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий в стране. Эти поправки не затрагивают основ конституции, заявил президент.