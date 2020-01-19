Полет "Гремлина" Пентагона сняли на видео

Американская компания Dynetics объявила о первом успешном полете беспилотника X-61А, создаваемого ею для программы Gremlins ("Гремлины") Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Видео полета, состоявшегося, по сообщению компании, в ноябре прошлого года, опубликовано на YouTube-канале Dynetics.

"Гремлина" запустили с транспортного самолета C-130A Hercules, его полет длился 1 час и 41 минуту. он провел в полете более полутора часов. Целью испытания были демонстрация успешного запуска беспилотника с самолета C-130, выпуска крыльев, запуска холодного двигателя и переход к стабильному полету на собственной тяге, сбор данных о работе подсистем беспилотника, проверка систем управления и контроля воздушного и наземного базирования, активация стыковочного механизма "Гремлина" и приземление аппарата на парашюте.



Сообщается, что полет X-61А прошел без каких-либо аномалий, и были достигнуты все цели испытаний, относящиеся к работе его систем. В конце испытательного полета был отключен двигатель беспилотника и задействован его вспомогательный тормозной парашют. Однако в ходе приземления "Гремлин" был утрачен в связи с тем, что не раскрылся его основной парашют.

Суть программы "Гремлины" — использование большого количества недорогих беспилотников, действующих роем и вводящих в заблуждение средства ПВО противника. После завершения миссии беспилотников транспортник C-130 отлавливает их в воздухе и доставляет на базу, где наземные группы специалистов за сутки подготавливают их к новому полету.