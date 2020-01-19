Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

В столице Чили прошел второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е". Лучшим на трассе близ Сантьяго стал представитель команды BMW-Andretti немец Макс Гюнтер. Впрочем, этот успех не дал ему возможности возглавить общий зачет: по итогам двух гонок лидирует бельгиец Стоффель Вандорн из Mercedes.

Гюнтер показал время 46 мин. 11,511 сек. Призерами гонки в Чили стали португалец Антониу Феникс да Кошта (команда DS Techeeta) и австралиец Митч Эванс (Jaguar). Вандорн занял 6-е место, что не помешало ему возглавить турнирную таблицу в общем зачете.

Бельгийский пилот Mercedes набрал за две гонки 38 очков, в Топ-5 чемпионата мира по автогонкам на электромобилях входят британцы Алекс Симс (BMW-Andretti, 35 очков), Сэм Берд (Envision Virgin, 28), Гюнтер (25) и бразилец Лукас ди Грасси (Audi Sport ABT, 24 очка).