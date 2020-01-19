Новости Политика

Все видео этой рубрики
19 января 202021:53

75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

Автор: Дмитрий Киселёв

Депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил Польше вместе широко отметить 410 лет со дня взятия Москвы литовско-польскими войсками. Свою диковатую инициативу он опубликовал в Facebook, но потом пост все же удалил. Шутка не удалась. Впрочем, Анушаускас вполне себе в тренде ненависти к СССР и России. А ведь Литва обрела свою территорию, включая столицы именно в советское время. Об этом почему-то — тишина.

В 1939 году благодаря Красной Армии Литва получает Виленский край с Вильно (ныне – Вильнюс), ранее принадлежавший Польше. В 1940-м к Литве от Белоруссии отходит курортный город Друскининкай с окрестными территориями. В 1941-м Советский Союз выкупил у Германии Вилкавишкский район за 7,5 миллиона долларов и вернул его Литве. Наконец, 1945-й. Литва получает порт Клайпеда и Клайпедский край вместе с частью Куршской косы. Так что Литве точно грех обижаться и глумиться над Россией, как бы модно это сейчас ни было у некоторых ее соседей, например, в Польше.

В самой Польше 17 января — 75 лет освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. Праздник, не замеченный официальными властями. Зато в Москве по случаю юбилея прогремел мощный и очень красивый салют.

А 19 января — 75 лет освобождения древнего красавца Кракова — второго по величине города Польши.

Автор: Илья Канавин

Ветеран произносит имена тех, с кем побеждал, будто делится радостью, которой не сдержать. И, чуть помедлив, показывает драгоценные награды. 18 января Краков отмечал 75-ю годовщину своего освобождения от фашистов. И не просто освобождения — спасения от полного разрушения. Это было почти чудо.

"Немцы там готовили большое наступление, там очень большие склады были. Снаряды и тому подобное, взрывчатка. Он вложил туда мину, и мы отошли, а через некоторое время произошел взрыв. Немцы приехали туда как раз перевооружаться. Я не помню, сколько машин и было народу, взрыв был такой сильный, что не только завод взлетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожено. Так что это очень большой эффект, помощь Советской Армии", — рассказал Алексей Ботян, Герой России, ветеран ВОВ.

Алексей Ботян, сейчас ему — 102 года, главным событием своей жизни считает спасение Кракова. Это его группа провела безумную по дерзости операцию, уничтожив склад, где немцы хранили большую часть вооружения и с помощью которого надеялись превратить сам город в гигантскую бомбу. Местные жители звали его Партизан Алеша. Так и хочется сказать: Алексей Николаевич, вас здесь помнят.

Так бережно, наверное, не освобождали ни один город. Командование фронта отказалось от ударов артиллерии и авиации по городу.

Эта традиция существует 15 лет. С тех пор, как мэром стал Яцек Майхровский. "Если историю смешивают с политикой, это не вредит и истории, и политике. Я сам — историк и всегда придерживался мнения, что об истории надо судить по источникам", — отметил Яцек.

В Кракове особенно отчетливо возникает мысль, что власти Варшавы войдут в историю как первые, кто отменил праздник освобождения города. Может быть, они плохо знают историю, но сами невольно солидаризировались со Сталиным, ведь при нем День Победы тоже не был государственным праздником.

"Красная Армия вошла в Варшаву и осталась в Польше на следующие 48 лет. Это означало десятилетия коммунистического угнетения. Пока она не примет свою непростую историю, Европа будет в опасности", — заявил польский МИД. И хештег – "освобождение без свободы". Надо понимать, что в МИД считают, что их как-то неправильно освободили. Может быть, 600 тысяч красноармейцев навсегда легли в польскую землю, чтобы ее оккупировать?

"Если бы не поляки и не русские, нас бы немец в печь пустил, как моего отца. Его живым сожгли", — сказал Тадеуш Терлецкий, ветеран Второй мировой войны.

Варшава через 75 лет после освобождения. Власти подчеркнуто дистанцировались, назвав это "инициативой частных лиц".

"Идет попытка ампутации исторической памяти. Перестраивание истории. Официальная политика направлена на то, что совместная борьба, совместно пролитая кровь солдат Красной Армии и солдат Войска Польского были забыты. Таких вещей не делает ни одна цивилизованная страна. Таких вещей не делают ни одни нормальные, культурные, воспитанные люди", — уверен политолог Мацей Вишневский.

Лех Валенса — польский политический тяжеловес — явно разочарован. "Мы обречены друг на друга. История нас по-разному расставила. Были хорошие моменты, много и плохих. Закроем это. Нужно открыть новый раздел польско-российских отношений. Вся Европа будет трястись, когда мы будем вместе. А мы можем это сделать. Нужно сделать выводы, сказать, что такая была эпоха, такие времена, плохие, но они дали нам будущее. Мы уже не будем это делать. Мы теперь будем действовать мудро в интересах Польши и России", — заявил экс-президент Польши.

Он был первым из политической польской элиты, кто осудил решение нынешних властей не приглашать президента России на годовщину освобождения Освенцима. Это здесь печи топили людьми. И конец этому положила Красная Армия.

"Мы должны были раздеваться до наготы. Ходили голые вокруг барака, а немец выбирал мальчиков для своих псевдомедицинских экспериментов. Делал какие-то процедуры, капал в глаза. У него была мания. Как нацист стремился, чтобы у всех были голубые глаза. Глаза гноились, текли слезы", — вспоминает Богдан Бартниковский, бывший узник Освенцима.

Пан Богдан попал в Освенцим в 12 лет. 11 августа 1944-го. Через 10 дней после начала Варшавского восстания.

Дороги, вокзалы, мосты остались у немцев. То есть не был взят ни один стратегический объект. С военной точки зрения восстание было авантюрой еще до того, как началось. Вот ответ британского Комитета начальников штабов на просьбы поддержать восстание: "По нашему мнению, союзные операции в Польше могут проводиться исключительно при полной координации с русским наступлением".

Эмигрантское лондонское правительство Польши махнуло рукой. Приказ – 1 августа выступать. Командовал восстанием генерал Тадеуш Бур-Комаровский. "В случае обнаружения сосредоточения крупных немецких сил на вашей территории, готовящихся сдерживать советское продвижение, вы должны будете переждать время боев в скрытых местах. Действовать начнете в момент отхода немцев. Ни в коем случае вы не допустить подчинения частей формированиям, организованным Советами", — писал он.

У восставших — одна винтовка на сорок человек и один автомат на сто. Они бьются отчаянно, насмерть, приводя немцев в бешенство. Фашисты утюжат город авиацией и артиллерией.

У командования Армии Крайовой идея была проста и безнадежна — занять Варшаву до прихода Красной Армии, захватить политическую власть и не делиться победой ни с кем, даже с поддержавшей восстание Армией Людовой. К советским войскам и Войску Польскому, что воевали бок о бок, отношение, как к врагам. Это перехваченная разведкой инструкция подпольщикам Армии Крайовой. Среди 45 пунктов есть такой: "Диверсии — обмундирование берлинговцев либо советское. Электрические фонари, велосипеды, удостоверения личности — берлинговцев".

Но даже в этих условиях Красная Армия помогала восстанию. Сбрасывали оружие, боеприпасы, продовольствие. Подавляющее большинство варшавян ждало прихода советских войск, но сил не хватало. Во время рывка к Варшаве потери составляли порой до 70% личного состава.

Немецкая хроника 2 октября 1944-го. Генерал Армии Крайовой Тадеуш Бур-Комаровский капитулирует. Немецкий автомобиль увозит его в немецкий лагерь для пленных офицеров. Истерзанной Варшаве предстоит еще больше двух месяцев кромешного ужаса. Итог — 17 тысяч убитых и город, почти стертый в обгоревшую пыль.

А уже на следующий день в город хлынули люди, чтобы спасать его. Открылись лавочки, торгующие чем придется. Барышни вышли на улицы в модных прическах. Назло лютой судьбе. Выжили. Варшавяне руками разгребали оставшийся после немцев ад. И везде рядом — красноармейцы. Разбирают завалы, прокладывают коммуникации, кормят, лечат.

В Старом городе для обозрения — выставка фотографий Варшавы вскоре после освобождения. И если совсем ничего не знать, можно подумать, что столицу Польши освободил Эйзенхауэр.

"Для нас было важно то, что когда ваши солдаты пленные приходили с работы, еще тогда был август, хорошая погода, солнце, тишина, они выходили перед бараком, садились и пели ваши военные песни. Мы приходили послушать. Эсэсовцы тоже приходили. Им никто не мешал петь. С той поры я очень люблю ваши военные песни", — рассказал Богдан Бартниковский.

Сейчас он мечтает об одном — оказаться 9 мая в Москве. Он давно не был в России.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

21:00

В Кривом Роге поврежден памятник жертвам Холокоста

20:19

На Украину не пустили Бутина, Колесникова и Удовиченко

20:18

Обнаружена девочка, пропавшая из Центра помощи

19:47

Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

19:37

Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

19:22

Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

18:53

Макрон и Помпео высказались по Ливии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

Президент России побеседовал с британским премьером и главой ЕК

2 часа назад
Перемены в Конституции: Россия следует общемировой практике суверенных государств

Перемены в Конституции: Россия следует общемировой практике суверенных государств

1 час назад
Стороны конфликта в Ливии согласились создать комиссию по надзору за перемирием

Стороны конфликта в Ливии согласились создать комиссию по надзору за перемирием

49 минут назад
Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

Дело чести: Россия будет бороться за историческую правду

1 час назад

Трансляции

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Российский кабмин возглавил новатор и просвещенный технократ

Российский кабмин возглавил новатор и просвещенный технократ

52 минуты назад
Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

Историческое событие стало эпохальным: что ждет Россию

3 часа назад
"Коммерсант" обнародовал доходы нового премьера

"Коммерсант" обнародовал доходы нового премьера

50 минут назад
Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

Ситуация со здравоохранением: должно стать понятнее и справедливее

37 минут назад
Киселёв напомнил, как Путин "подсобрал" Россию

Киселёв напомнил, как Путин "подсобрал" Россию

6 минут назад
Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в российский госдолг

Зафиксирован рекордный приток иностранного капитала в российский госдолг

2 часа назад
75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

75-летие освобождения Варшавы: Польша забыла, Россия отметила

21 минута назад
Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

2 часа назад
Лондон ответил возмущенному Киеву

Лондон ответил возмущенному Киеву

4 часа назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

18.01.2020 15:28
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Австралия горит и тонет, Канаду засыпает снегом

Австралия горит и тонет, Канаду засыпает снегом

9 минут назад
Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

Путин может вернуть Меркель в основной состав глобальных игроков

45 минут назад
Маньяк-расчленитель женился на "культурной террористке"

Маньяк-расчленитель женился на "культурной террористке"

1 час назад
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

1 час назад
Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

Беспрецедентные меры поддержки семьи обеспечат фундамент развития страны

1 час назад
Сборная Дивизиона Боброва – победитель Матча звезд КХЛ-2020

Сборная Дивизиона Боброва – победитель Матча звезд КХЛ-2020

1 час назад
Благодаря уникальному умению Овечкин вошел в десятку лучших снайперов

Благодаря уникальному умению Овечкин вошел в десятку лучших снайперов

2 часа назад
Армия Израиля начала размещение сенсоров на границе с Ливаном

Армия Израиля начала размещение сенсоров на границе с Ливаном

2 часа назад
Министр обороны Словении анонсировал собственную отставку

Министр обороны Словении анонсировал собственную отставку

2 часа назад
Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

2 часа назад
Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

Индия испытала БР для подлодок, способную нести ядерный заряд

2 часа назад
Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

Захарова отметила, что Помпео высказался в стиле российского МИДа

2 часа назад
По Парижу промаршировали противники искусственного оплодотворения

По Парижу промаршировали противники искусственного оплодотворения

2 часа назад
Соловьев и Ревенко осудили призыв Игнатьева "мочить" журналистов

Соловьев и Ревенко осудили призыв Игнатьева "мочить" журналистов

2 часа назад
Мальчик чуть не сорвался вниз, сбегая от благополучной семьи по водосточной трубе

Мальчик чуть не сорвался вниз, сбегая от благополучной семьи по водосточной трубе

2 часа назад
Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

3 часа назад
Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

Киселёв: Мишустин — человек без "потолка"

3 часа назад
Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

Опознаны 169 человек из уничтоженного Ираном "Боинга"

3 часа назад
Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

Формула-Е. Немец Гюнтер выиграл этап чемпионата мира в Чили

3 часа назад
Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

Горные лыжи. Бронзовый слалом Александра Хорошилова

4 часа назад
Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

Фуркад выиграл очередное золото Кубка мира. Логинов десятый

4 часа назад
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

5 часов назад
КСИР задержал три кувейтских судна

КСИР задержал три кувейтских судна

5 часов назад
Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

Золотой дубль Александра Большунова на этапе Кубка мира по лыжам

6 часов назад
Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

Реванш с Нурмагомедовым: Макгрегор за Москву, Уайт против

6 часов назад
Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

Медведев объяснил отставку своего кабмина и озвучил задачу нового

8 часов назад
Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

Матвиенко: в такое неспокойное время нужно дополнительно обеспечивать суверенитет

8 часов назад
Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

Володин: политическая острота 90-х в парламент не вернется

8 часов назад
Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

Председатель КС РФ прокомментировал предложения Путина по изменениям в Конституцию

8 часов назад
Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

Клишас: социальные гарантии в России должны стать конституционными нормами

8 часов назад
Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

Силуанов: на поддержку семей деньги будут, это в приоритете

8 часов назад
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку