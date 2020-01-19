Благодаря уникальному умению Овечкин вошел в десятку лучших "снайперов"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ за всю историю Лиги. Эта высота Овечкину покорилась в минувшем матче против "Нью-Йорк Айленедрс": Овечкин оформил хет-трик, а "Вашингтон" победил 6:4.

Каждый новый матч "Вашингтона" — это новый рекорд и новые достижения его капитана Александра Овечкина. Догнать великого Марио Лемье и занять место в десятке лучших снайперов за всю историю НХЛ? На решение этой задачи в матче против "Нью-Йорк Алйндерс" у Овечкина ушло всего 10 минут.

Оставалось еще два с половиной периода, чтобы Лемье обойти, дотянуться уже до Стива Айзермана и подняться еще на одну строчку. Банальная спортивная истина — везет сильнейшим; и вот уже во втором периоде с неудобной руки и с помощью рикошета от защитника Овечкин оформил дубль.

"Статистика Овечкина впечатляет. У капитана "Вашингтона" есть уникальное умение включаться тогда, когда это необходимо и когда все этого ждут. Восемь голов в последних трех матчах — место в десятке лучших снайперов Лиги за более чем столетнюю истории НХЛ обеспечено. Очередное признание Овечкина как легенды не просто хоккея, но всего мирового спорта", — говорит защитник ХК «Вашингтон Кэпиталз» (НХЛ) Дмитрий Орлов.

В третьем периоде нападающий оформил хет-трик и догнал Стива Айзермана. Марк Мессье совсем рядом; не в следующей игре, так через одну восьмерка "Вашингтона" догонит и его. Осталось всего две шайбы.

Овечкин играет в НХЛ уже 15 лет и каждый сезон забрасывает не менее тридцати шайб. Гроссмейстерский показатель самых великих. Овечкину — 34, в хоккей он еще не наигрался, уезжать из НХЛ пока не планирует, так что главный вопрос на ближайшие годы: сумеет ли все-таки восьмерка "Вашингтона" догнать Уэйна Гретцки и побить рекорд на все времена. Осталось 202 шайбы. Насколько это возможно, сколько на это может уйти сезонов и сколько еще лет Овечкин способен бить рекорды – вот важнейшие вопросы в НХЛ на ближайшие годы.

Пока же Овечкин в десятке, многие легенды уже позади, и только в текущем сезоне, который в самом разгаре, Овечкин способен подняться не только на восьмое, но и на седьмое, а может и на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.