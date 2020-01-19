Королевская жизнь Меган Маркл: как золотая рыбка в аквариуме

Королева Елизавета Вторая собрала экстренный семейный совет, дабы обсудить раскол. Отъезд семьи принца Гарри во главе с его супругой Меган Маркл — герцога и герцогини Сассекских — в Канаду и отказ от паразитического образа жизни монаршей семьи вызвал у бабушки шок.

Да, старшему сыну королевы и прямому наследнику принцу Чарльзу лакей до сих пор выдавливает на щетку по утрам зубную пасту, но зато он, никогда никем не командовавший, — фельдмаршал, а также адмирал флота и главный маршал авиации с многочисленными орденами.

Такое будущее, да еще без реальных перспектив взойти на трон принцу Гарри надоело, а его жена — канадская актриса Меган Маркл — просто уехала к себе домой, объявив бабушке о решении через Instagram.

Сейчас главная интрига в том, лишат ли парочку герцогских титулов, дабы они не использовали их как коммерческий бренд, что уже происходит.

16 января принц Гарри как ни чем не бывало появился в Букингемском дворце на жеребьевке чемпионата мира по регби. Его напряжение выдавало лишь нервное покручивание обручальным кольцом. Для него это был последний выход в свет в качестве так называемого старшего члена королевской семьи. Все обратили внимание на то, что музыкальным сопровождением видеоролика, который он разместил в социальных сетях, была композиция группы Stone Roses, в которой есть слова: "Я хотел бы покинуть эту страну".

Два дня спустя было объявлено, что Гарри и его супруга Меган лишаются титула "королевское высочество", отказавшись от исполнения обязанностей представителей британской монархии.

Точно так же Елизавета Вторая поступила в свое время с матерью Гарри принцессой Дианой, когда она развелась с принцем Чарльзом. Бывший королевский пресс-секретарь Ричард Арбитер хорошо понимает причину крайнего раздражения монарха.

"Я и сам пришел в ярость, когда они сделали свое заявление. Они должны были служить королеве, когда сочетались браком, а в итоге повернулись к ней спиной", — сказал он.

По мнению бывшего придворного, в основе конфликта была неготовность Меган Маркл принять все те условности, с которыми она должна была считаться, войдя в королевскую семью.

"Я не думаю, что она была счастлива в Великобритании. Попасть в королевскую семью — это все равно что золотой рыбке оказаться в аквариуме. Раньше она могла выражать все мнение, например, о политике, но сейчас ей это запрещено", — пояснил Ричард Арбитер.

Принц Гарри в этой ситуации просто растерялся. "По своей сути он — солдат. И, вернувшись из армии, он стал похож на ребенка, который не знает, что ему делать", — считает Арбитер.

Супруга Гарри либо не понимает глубины проблем, либо сознательно продолжает вбивать клин в ближайшем окружении Елизаветы Второй. Недавно она неожиданно посетила несколько благотворительных организаций в Канаде, не согласовывая свои действия с Лондоном, то есть, в частном порядке, нарушив протокол.

В прессе уже гуляют фотографии дома, который Меган присмотрела в канадском Ванкувере для своей семьи: особняк с шестью спальнями и с видом на океан. Виллу оценивают в 21 миллион фунтов стерлингов. В Англии у Гарри остается дом, который ему подарила на свадьбу бабушка. Коттедж Фрогмор — историческое здание. Для молодоженов его специально перестраивали: там появились зал с тренажерами и студия для занятий йогой, которой увлекается Меган. Рядом с домом находится мавзолей, где покоятся любимая британцами королева Виктория и ее супруг принц Альберт.

Недавно появилась информация о том, что из этого коттеджа убирают обслуживающий персонал как свидетельство того, что Гарри и Меган сюда возвращаться не собираются.

В мавзолее Фрогмор помимо Виктории захоронены герцог и герцогиня Виндзорские — это бывший король Эдуард Восьмой и его супруга американка Уоллис Симпсон, ради которой он покинул престол.

"Эдвард хотел жениться не просто на разведенной, а на дважды разведенной женщине. И ему было в этом категорически отказано. Причем не только правительством, но и Церковью. Он же был главой Англиканской Церкви, которая не принимала развод. И он выбрал отречение от престола, заявив, что не может исполнять свои обязанности, если рядом не будет женщины, которую он любит", — рассказал Ричард Арбитер.

Пишут, что Гарри и Меган готовы компенсировать расходы на ремонт особняка — он обошелся казне почти в 2 с половиной миллиона фунтов стерлингов. Но перед британским правительством возникает другой вопрос: за чей счет будут в дальнейшем обеспечивать безопасность этой пары? Сейчас герцога и герцогиню обслуживает группа из десяти вооруженных телохранителей. Это сотрудники специального подразделения лондонской полиции. За последние годы штат этой структуры пришлось увеличить на сто человек.

В Скотланд-Ярде подсчитали, что охрана членов большой королевской семьи стоит слишком дорого, — почти сто миллионов фунтов стерлингов в год. И уже возникло предложение лишить вооруженного эскорта среднего сына королевы принца Эндрю, отстраненного от исполнения королевских обязанностей из-за скандала с педофилией.

Принц Эндрю — бывший военный, ему в свое время угрожали боевики подпольной Ирландской республиканской армии. Гарри также находится в группе риска — он участвовал в боевых действиях в Афганистане. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна готова обсудить с Лондоном свое возможное участие в охране принца. Но против переезда Гарри неожиданно выступила одна из самых популярных канадских газет.

Меган, в свою очередь, покинув Великобританию на длительный срок, не сможет получить здесь вид на жительство, а затем и гражданство, если такое желание у нее вообще есть. До конца не ясны ситуация с выплатой налогов и сама идея независимого от британской короны бизнеса, который собираются вести Гарри и Меган.

"Эта организация — уже давно коммерческой предприятие. Если вы пройдетесь вокруг Букингемского дворца, вы увидите официальные магазины, в которых продаются высококачественные товары по доступной цене. Так что прецедент уже есть. Наследник престола принц Чарльз прилично зарабатывает на своем герцогстве в Корнуэлле. Он создал целую линию продуктов питания. После уплаты налогов прибыль идет к нему. Таким образом, он не только развивает бизнес, но и содержит своих сыновей", — отметил Ричард Арбитер.

При всех публичных ограничениях британские монархи относятся к категории богатейших людей в мире. Три года назад консалтинговая компания Brand Finance оценила капитал королевской семьи в 67,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это, не считая финансовых активов, которыми Виндзоры владеют как частные лица. Елизавета Вторая и ее отпрыски ежегодно приносят в казну почти два миллиарда фунтов прибыли. На монархическом бренде особенно хорошо зарабатывают кампании, получившие статус поставщиков королевского двора. За минувший год этот статус принес британским брендам дополнительно 193,3 миллиона фунтов стерлингов.

Впереди — новые скандалы. Меган и ее супруг Гарри предъявили британским газетам судебные иски. Герцогиня Сассекская обвиняет таблоид The Mail on Sunday в публикации выдержек из ее письма к отцу-пенсионеру, который сейчас живет в Мексике. После свадьбы с принцем Меган с ним не общается, но издатели британской газеты готовы пригласить Томаса Маркл в качестве свидетеля в суд.

"Я не собираюсь молчать весь остаток жизни. Я очень люблю свою дочь, и она должна это знать. И я был бы ей признателен, если она хотя бы мне просто позвонила", — сказал отец Меган.

Неизвестно, что может наговорить сама Меган, если она, как намекают в ее окружении, согласится дать откровенное интервью о том, как в Лондоне ее не приняли. Так что ее отъезд — еще не окончательное решение проблемы для династии Виндзоров.

Если раньше британскую монархию пытались разрушить снаружи, то теперь она с энтузиазмом разваливает себя изнутри. Зрелище настолько необычное, что в глазах простых британцев "Мегзит" уже переплюнул "Брекзит".

Скандалом в королевской семье воспользовался премьер-министр Борис Джонсон. Он попытался под шумок решить болезненный для правительства Великобритании "шотландский вопрос". Еще в декабре прошлого года первый министр Шотландии Никола Стерджен официально обратилась к Лондону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия провести повторный референдум о выходе из Соединенного Королевства. Джонсон ей официально отказал, объяснив свое решение тем, что шесть лет назад шотландцы уже проголосовали против независимости.

Шотландские националисты утверждают, что основанием для нового плебисцита является тот факт, что большинство жителей Шотландии голосовало против "Брекзита", но, подчиняясь Лондону, вынуждено из Евросоюза выходить. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не пойдет по пути каталонских сепаратистов и будет действовать исключительно в рамках закона. Она рассчитывает на то, что рано или поздно британское правительство будет вынуждено уступить.

В Лондоне сейчас предпочитают говорить о другом. Джонсон и ряд депутатов парламента предложили скинуться всем миром на то, чтобы в день выхода из Евросоюза — 31 января — можно было услышать бой знаменитого Биг-Бена — колокола на башне Елизаветы Второй. Чтобы завершить ремонт верхних этажей башни, необходимо собрать полмиллиона фунтов стерлингов. На крайний случай Джонсон обещает озарить иллюминацией весь правительственный квартал в центре Лондона. Принц Гарри за этим историческим событием в жизни Великобритании, скорее всего, будет наблюдать по телевизору, воссоединившись в Канаде со своей семьей.