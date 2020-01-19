Нырнувший в купель мужчина сломал шею о дно

Нырнув в крещенскую купель, житель Калининградской области сломал позвоночник, сообщает региональное МЧС. Инцидент произошел в поселке Ровное Гвардейского района. Как рассказывают очевидцы, около часа ночи с субботы на воскресенье 23-летний мужчина нырнул в местный карьер и через несколько секунд всплыл спиной вверх. Дежурившие на берегу спасатели извлекли мужчину из воды и передали бригаде скорой помощи. Мужчина, предположительно, был нетрезв и не чувствовал рук и ног. Пострадавшего срочно доставили в клинику, где ему диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

Ранее сообщалось о том, как 40-летней женщине стало плохо во время крещенского купания на озере Святом в Москве. Спасатели, дежурившие возле купели, заметили, что женщина выходит, покачиваясь. Они тут же подхватили ее под руки, вывели на берег и передали медикам для оказания помощи. Женщина сообщила медикам, что у нее закружилась голова.

Крещение Господне — один из главных христианских праздников. Его отмечают в ночь с 18 на 19 января. В этот день верующие вспоминают о крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.