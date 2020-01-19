Сирийские боевики начали активно пользоваться натовским оружием

Боевики в Сирии с некоторых пор активно применяют боеприпасы и оружие стран НАТО, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в этой стране генерал-майор Юрий Боренков. Он отметил, что такого обострения обстановки в Сирии не было с мая 2019 года.

По данным российского генерала, с 16 января позиции сирийской армии в Идлибской зоне деэскалации были обстреляны 16 раз. За тот же период боевики 253 раза обстреляли мирные населенные пункты. В результате погибли 47 и ранены 77 сирийских военнослужащих, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Как отметил Боренков, раньше террористы пользовались в основном оружие и боеприпасы кустарного производства, типа "балономет", теперь же в их распоряжении оказалось оружие стран НАТО, пишет РИА Новости.

Еще одна атака боевиков на позиции правительственных войск была отражена 18 января в районе Гадфа на юго-востоке Сирии. А три бандитских группировки, по 50-70 человек каждая, напали на позиции сирийских военных из районов Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин также на юго-востоке республики. Атаки были отбиты, 15 боевиков были ликвидированы и 25 ранены. В результате боестолкновений погибли 10 сирийских военных, получили ранения 15, сообщил генерал Боренков.