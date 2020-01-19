Обнаружена девочка, пропавшая из Центра помощи

Липецкая школьница, которую полицейские разыскивали больше десяти дней, найдена живой. С ней сейчас работают следователи, передает ТАСС.

Девочка была проблемной, убегала из дома и раньше. 8 января она ушла из Центра помощи детям в Липецке, опрос родственников и знакомых ничего не дал. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".