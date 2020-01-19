В Кривом Роге поврежден памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.

Девятнадцатого января об этом вопиющем правонарушении сообщили местные жители. Преступников ищут, передает канал "Россия 24".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Наказание — тюремное заключение сроком до трех лет.

На происшествие обратил внимание посол Израиля на Украине. Он отметил, что атака произошла в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Дипломат выразил надежду, что правосудие в итоге восторжествует.

Это уже не первый случай осквернения памятников жертвам Холокоста на Украине. До этого вандалы рисовали свастику на монументах в селах Богдановка и Врадиевка Николаевской области.